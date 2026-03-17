Il funzionario prefettizio Gentile commenta l’acquisizione di documenti in Municipio da parte delle Fiamme Gialle: «le carte non riguardano la società che gestisce la raccolta dei rifiuti»
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Dopo l’acquisizione di documentazione negli uffici comunali da parte della Guardia di finanza di Sibari, arriva una presa di posizione del commissario straordinario che guida l’ente.
Con una comunicazione ufficiale indirizzata alla redazione, il commissario prefettizio Alberico Gentile interviene per chiarire alcuni aspetti legati all’attività svolta nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle.
«La documentazione richiesta non riguarda minimamente detta società», si legge nella nota, con riferimento alla BSV, la partecipata che gestisce raccolta dei rifiuti, mensa scolastica e piscina comunale.
Il chiarimento arriva dopo la notizia dell’acquisizione di atti negli uffici municipali, operazione su cui al momento restano limitate le informazioni disponibili. Non sono stati resi noti dettagli sugli accertamenti in corso né sugli ambiti specifici oggetto di verifica.
La precisazione del commissario si inserisce in un contesto amministrativo ancora in fase di assestamento. Il Comune è infatti commissariato dallo scorso gennaio, dopo la sfiducia al sindaco Vincenzo Ventimiglia.
Nel frattempo resta alta l’attenzione sul ruolo e sulla gestione delle società partecipate. La BSV, in particolare, continua a rappresentare un punto centrale per i servizi locali.