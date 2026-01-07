Momenti di paura in tarda mattinata ad Acri, in località San Francesco, quando un principio di incendio ha interessato una bombola di gas collegata a una stufa presente all’interno di un’abitazione, facendo temere conseguenze ben più gravi.

L’episodio si è verificato in un appartamento nel quale era presente una donna, che accortasi della situazione di pericolo ha immediatamente lanciato l’allarme, urlando per attirare l’attenzione dei vicini. Le grida hanno richiamato due residenti della zona che, dimostrando grande sangue freddo, sono intervenuti riuscendo con un estintore a spegnere alcune fiamme sprigionatesi e a mettere in sicurezza, all’esterno dell’abitazione, la bombola del gas, evitando così danni maggiori a persone e cose.

Sul posto sono successivamente giunti i vigili del fuoco di Cosenza, che hanno completato le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’area, oltre ai carabinieri per gli accertamenti di competenza. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione anche per la vicinanza dell’asilo nido comunale al luogo dell’accaduto, ma grazie al rapido intervento dei presenti e delle forze dell’ordine la situazione è tornata sotto controllo.