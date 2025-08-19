Nella giornata odierna l’ospedale di Cosenza, relativamente ai casi di botulino avvenuti a Diamanteha registrato due dimissioni al domicilio e un trasferimento interno dalla Terapia Intensiva al reparto di Pediatria.

Al momento, il presidio ospedaliero conta cinque pazienti ricoverati: tre in Terapia Intensiva, uno nei reparti di Area Medica e uno in Pediatria.

Intanto, in Sardegna è deceduta un’altra persona sempre a causa del botulino.