Nella giornata odierna l’ospedale di Cosenza, relativamente ai casi di botulino avvenuti a Diamante, ha registrato due dimissioni al domicilio e un trasferimento interno dalla Terapia Intensiva al reparto di Pediatria.
Al momento, il presidio ospedaliero conta cinque pazienti ricoverati: tre in Terapia Intensiva, uno nei reparti di Area Medica e uno in Pediatria.
Intanto, in Sardegna è deceduta un’altra persona sempre a causa del botulino.