La corsa amministrativa a Briatico è arrivata alle battute finali dentro un clima segnato dalla tensione. Nel centro costiero, tra i 13 Comuni vibonesi chiamati alle urne in questa tornata, Francesco Arena, candidato sindaco con la lista “Per Briatico con Briatico”, ha denunciato sui social di essere stato aggredito da un consigliere comunale uscente e di essere poi finito al Pronto soccorso.

La denuncia sui social

È stato lo stesso candidato a rendere pubblico l’episodio, collegando quanto accaduto al clima della competizione elettorale. «Così non siamo più nel campo del confronto politico ma siamo fuori da qualsiasi limite accettabile. Vergogna, vogliono vincere per forza», ha scritto Arena, affidando a poche righe una denuncia che sposta l’attenzione dal terreno dei programmi a quello dei rapporti personali. Secondo quanto riferito dall’aspirante primo cittadino, l’episodio avrebbe reso necessario il ricorso alle cure mediche.

L'episodio sarebbe avvenuto al culmine - ha spiegato Arena - di un diverbio di carattere politico con il presidente del Consiglio comunale uscente, Costantino Aprile. Arena ha affermato di aver ricevuto un pugno sul petto che lo ha mandato per terra.

L’altra versione

Del tutto opposta la versione fornita da Costantino Aprile che, invece, ha spiegato di essersi recato al seggio chiedendo a un rappresentante di lista il numero dei votanti fino a quel momento. «A quel punto - ha riferito Aprile - si è avvicinato Arena dicendomi che lì non potevo stare, apostrofandomi in malo modo e mettendomi le mani sulla fronte. Io per cercare di allontanarlo gli ho posto una mano sul petto. Al che sono intervenuti i carabinieri che hanno preso i nominativi. Subito dopo aver visto che il dottor Arena aveva fatto quel post sui social, mi sono recato presso i carabinieri che peraltro avevano già il resoconto dell'episodio da parte dei colleghi al seggio».

Una sfida a quattro per il Comune

Il caso ha animato la fase conclusiva di una campagna già molto partecipata. A Briatico sono quattro i candidati alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Lidio Vallone, con la lista “Insieme per Briatico – Continuità e futuro”; Arena, alla guida di “Per Briatico con Briatico”; l’ex sindaco Costantino Massara, candidato con “Fare! Per Briatico”; e Giusy Staropoli Calafati, alla testa di “Ri-generazione Briatico”.

Una competizione affollata, dunque, nella quale il voto si gioca tra la continuità dell’amministrazione uscente, il ritorno in campo di figure già note nella vita politica locale e proposte civiche che puntano a interpretare una domanda di cambiamento.