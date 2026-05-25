Nuovo appuntamento con i cittadini per il sindaco Franz Caruso che, nell’ambito dell’iniziativa “Open Day”, riceverà direttamente e senza appuntamento quanti vorranno confrontarsi con il Primo cittadino, avanzare proposte, segnalare criticità o rappresentare bisogni e necessità del territorio.

L’iniziativa, prevista per giovedì 28 maggio dalle ore 10 alle ore 15, si inserisce nel più ampio percorso di ascolto e partecipazione avviato dall’Amministrazione comunale sin dall’insediamento del sindaco Franz Caruso, con l’obiettivo di rendere sempre più condivisa e partecipata l’azione amministrativa, rafforzando il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

“Legalità, trasparenza e solidarietà sono i tre architravi sui quali ho fondato la mia azione amministrativa – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – ed è fondamentale che i cittadini siano protagonisti di questo percorso. Ho sempre ritenuto indispensabile il confronto diretto con la comunità, anche quando esso si è tradotto in osservazioni critiche o richieste pressanti. Le critiche, se costruttive, rappresentano uno stimolo prezioso per migliorare e per amministrare con maggiore consapevolezza e responsabilità”.

Il sindaco Franz Caruso ha poi ricordato la lunga esperienza televisiva condivisa con l’emittente TEN e con il direttore Attilio Sabato, nel corso della quale, per oltre un anno, ha risposto in diretta alle telefonate dei cittadini affrontando problemi, emergenze e proposte provenienti dal territorio.

“Quella esperienza – ha aggiunto Franz Caruso – è stata intensa e straordinariamente significativa perché mi ha consentito di ascoltare senza filtri le preoccupazioni, ma anche le speranze della gente. Terminato quel percorso, ho voluto proseguire sulla stessa strada dando vita agli Open Day, aprendo le porte del Comune a tutti coloro che desiderano incontrarmi. Un Sindaco deve ascoltare, comprendere e condividere. Il Palazzo non può essere distante dalla vita reale delle persone. E’ questo il mio credo”.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di costruire un modello di governo fondato sulla vicinanza ai cittadini, sul dialogo costante e sulla partecipazione democratica, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto sia possibile interpretare realmente i bisogni della collettività e dare risposte concrete ai problemi della città.