Inutili i soccorsi prestati dai carabinieri e dal personale sanitario: l’uomo si è accasciato improvvisamente nel centro di Cosenza, probabilmente a causa di un arresto cardiaco
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un pomeriggio drammatico nel cuore di Cosenza. Un uomo, mentre passeggiava lungo Corso Mazzini, all’altezza di un portone, a due passi dal Comune, è stato colto da un improvviso malore accasciandosi a terra davanti ai passanti.
Immediato l’allarme. I carabinieri intervenuti sul posto hanno tentato di prestare le prime manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.
Nonostante i tentativi disperati di salvargli la vita, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un arresto cardiaco. La scena ha profondamente colpito le tante persone presenti nel centralissimo corso cittadino.