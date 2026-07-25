Mezzi antincendio aerei sono in azione da questa mattina per domare un vasto incendio boschivo che riguarda da oltre 48 ore un'area montana del Parco nazionale del Pollino nel Comune di Tortora, nel Cosentino. Da quanto appreso, il rogo sta interessando un'area particolarmente impervia e caratterizzata da vegetazione e alberi di alto fusto.

Soltanto questa mattina è stato possibile dirottare su questa emergenza i canadair della flotta antincendio boschivo. Sul posto anche squadre di Calabria verde coordinate da un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos). Secondo quanto segnalato da alcuni residenti in zona, la più vasta area montana che comprende anche la confinante Basilicata è interessata da incendi da almeno 5 giorni.