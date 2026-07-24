L'aria fresca proveniente da Nord mette fine all'ondata di calore. Piogge e temporali interessano diverse aree della regione, da Lamezia a Catanzaro e Corigliano Rossano, con temperature in netto calo

Il quadro del meteo sulla Calabria è cambiato, in alcuni casi anche in maniera piuttosto repentina. L'ondata di caldo rovente ha abbandonato la nostra Regione e aria più fresca da Nord ha apportato un generale calo delle temperature e con valori che attualmente si mantengono nelle medie del periodo.

Dopo i giorni della canicola arriva il fresco e porta con sé i temporali. Ecco il risultato delle piogge nel quartiere Bellavista a Catanzaro

Assieme al fresco, in varie aree del territorio sono arrivate piogge e temporali sia sul Tirreno che sullo Jonio. Scrosci a Lamezia e Vibo Valentia hanno reso l’asfalto più scivoloso dopo giorni di sole a picco. Veri e propri temporali invece hanno colpito lo Jonio, sia a Corigliano Rossano che a Catanzaro. Il video che proponiamo si riferisce al quartiere Bellavista. Tutto previsto da ieri.

Le temperature? Il passaggio del fronte causerà un ulteriore calo termico con il termometro che si attesterà localmente al di sotto delle medie stagionali e con valori che difficilmente supereranno o raggiungeranno i 30°C.