Il direttore della Protezione civile regionale: quarta perturbazione intensa in poco più di un mese, terreni saturi e corsi d’acqua ingrossati. Invito a prudenza e attenzione ai punti critici

«In Calabria ha piovuto praticamente in 40 giorni il quantitativo di un anno». È l’allarme lanciato dal direttore della Protezione Civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, in un video diffuso sui social dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Un bilancio che, spiega Costarella, fotografa una fase meteo eccezionale: «Siamo alla quarta perturbazione intensa negli ultimi 40 giorni».

Nel suo intervento, Costarella riferisce un aggiornamento arrivato dal Centro funzionale multirischi di Arpacal: «Già da oggi l’allerta passa da gialla ad arancione nel Tirreno cosentino, nel Tirreno catanzarese, nel Tirreno vibonese e nelle aree interne». Un cambio di livello che «comporta un innalzamento del livello di attenzione sia per i sindaci che per i cittadini».

Il punto centrale, sottolinea il direttore regionale, è l’effetto cumulativo delle precipitazioni: «Le precipitazioni sono state molto abbondanti. Questo determina la saturazione del terreno e l’ingrossamento dei corsi d’acqua». Da qui l’appello alla massima prudenza, con indicazioni operative rivolte alla popolazione: «Essere prudenti e stare attenti ai punti critici, evitare i sottopassi, non stare nei piani seminterrati e nelle cantine, seguire le istruzioni delle autorità comunali e seguire i nostri aggiornamenti».

In chiusura, Costarella ricorda anche il canale di contatto per eventuali segnalazioni: «Per qualsiasi segnalazione è disponibile il numero verde della Sala operativa della Protezione civile 800 22 22 11».