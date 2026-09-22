Il rogo sarebbe stato causato da un improvviso guasto meccanico. Il conducente ha avuto la prontezza di fermarsi e mettersi in salvo: nessuna conseguenza per l'uomo

Momenti di apprensione si sono vissuti lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi del territorio comunale di Morano Calabro, a causa di un grave incendio che ha visto protagonista un mezzo pesante. Un autocarro in transito è stato improvvisamente avvolto da un rogo devastante. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine delle fiamme sarebbe da attribuire a un guasto meccanico imprevisto.

Accortosi tempestivamente dell'anomalia e del pericolo imminente, il conducente è riuscito ad accostare e a fermare il veicolo sulla corsia d'emergenza. La prontezza di riflessi dell'autista gli ha permesso di abbandonare l'abitacolo pochi istanti prima che il fuoco si propagasse all'intera struttura, l'uomo è rimasto fortunatamente illeso.

Il mezzo pesante, invece, è stato completamente distrutto dalla violenza delle fiamme, che hanno divorato la cabina e parte del carico in brevissimo tempo. L'episodio ha causato inevitabili ma brevi rallentamenti alla circolazione lungo il tratto autostradale per consentire l'intervento dei soccorsi, le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica e messa in sicurezza della carreggiata.