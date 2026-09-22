Il fenomeno è stato avvistato al largo della costa amanteana durante una fase di instabilità atmosferica. Nelle immagini si distingue chiaramente il classico vortice a imbuto che dalla nube si protende verso la superficie del mare

Una tromba marina è stata avvistata al largo di Amantea, lungo la costa tirrenica cosentina, e ripresa in un video che mostra chiaramente il caratteristico cono scendere dalla base della nube verso la superficie del mare.

Le immagini documentano il fenomeno a distanza dalla costa, in una fase segnata da condizioni di instabilità atmosferica.

Il cono sul mare

Nel filmato si distingue il classico profilo a imbuto, stretto e ben definito, che si forma quando una colonna d’aria in rotazione si estende dalla nube verso il mare.

Le trombe marine sono fenomeni simili ai tornado, ma si sviluppano sulla superficie dell’acqua. Possono formarsi rapidamente e avere una durata relativamente breve, anche se intensità e traiettoria possono variare molto.

Nessuna segnalazione di danni

Al momento non risultano segnalazioni di danni collegati al fenomeno né indicazioni che il vortice abbia raggiunto la terraferma.

L’avvistamento resta comunque significativo perché conferma la forte instabilità presente lungo il Tirreno cosentino, con condizioni favorevoli alla formazione di fenomeni convettivi anche localmente intensi.

Per chi si trova in mare, fenomeni di questo tipo possono rappresentare un rischio e richiedono particolare prudenza, soprattutto con imbarcazioni di piccole dimensioni.