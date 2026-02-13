Una notte drammatica ha colpito l’area tirrenica e occidentale della Calabria e anche il capoluogo bruzio ha dovuto fare i conti con danni e criticità diffuse. Sul maltempo che si è abbattuto a Cosenza, il sindaco Franz Caruso traccia un primo bilancio e, soprattutto, riferisce delle garanzie ricevute dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. «Siamo stati insieme sia a contrada Jassa sia nella zona di Molino Irto e abbiamo constatato la gravità della situazione - ha spiegato il primo cittadino -. Il presidente mi ha garantito che tutti i lavori che il Comune dovrà effettuare in somma urgenza saranno sostenuti e rimborsati dalla Regione. C’è piena sinergia e solidarietà istituzionale, come è giusto che sia in circostanze di questo genere».

Poi ancora: «È stata una notte terribile per tutta l’area tirrenica e occidentale della Calabria e anche la nostra città ha subito danni notevoli. Devo dire però che sono stati limitati grazie all’opera di prevenzione che abbiamo messo in campo fin dal mio insediamento». Il sindaco Franz Caruso rivendica in particolare la convenzione stipulata con Calabria Verde per la manutenzione dei corsi d’acqua cittadini. «Per tre anni ha garantito la pulizia dei nostri fiumi - ha spiegato -. Se non avessimo realizzato questa attività oggi conteremmo danni molto più gravi. Per fortuna si registrano danni alle cose e non alle persone».

La situazione resta comunque complessa. In contrada Jassa alcune abitazioni sono rimaste isolate. «Ci sono cinque famiglie bloccate, tra cui un neonato, una bambina di un anno, una di quattro anni e una persona con invalidità totale. Con l’ausilio della Protezione civile regionale e dei Carabinieri – ha spiegato - stiamo provvedendo a trasferirli con l’elicottero in strutture che abbiamo individuato per garantire una sistemazione provvisoria e dignitosa».

Frane e smottamenti hanno interessato diverse zone della città. È stata chiusa via Soluzzo Cavalcante, nei pressi del cimitero, si registrano criticità a Portapiana e a Donnici, mentre il torrente Campagnano è esondato provocando ulteriori danni. «La situazione è grave e preoccupante, ma al momento è sotto controllo. Siamo sul territorio dalla notte per monitorare l’evoluzione e pare che le condizioni meteorologiche siano in miglioramento. Ci auguriamo che tutto possa tornare presto alla normalità».

Al momento non è stata ancora effettuata una quantificazione economica dei danni. «Ci siamo attivati per mettere in sicurezza le aree colpite da frane e smottamenti, ma non abbiamo ancora una stima precisa. Si tratta comunque di danni ingenti». Di seguito l’intervista video completa.