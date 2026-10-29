Hanno espresso «vicinanza umana e politica» al sindaco Flavio Stasi, i consiglieri dei gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Corigliano-Rossano, in una nota in cui ribadiscono «la fiducia nella sua persona e nel percorso politico condiviso in questi anni, fondato su valori di legalità, trasparenza, giustizia e difesa dell'interesse pubblico».

«Il percorso politico del sindaco Flavio Stasi - hanno scritto - è sempre stato caratterizzato da una chiara opposizione alla mafia e alla 'ndrangheta. Una posizione che non rappresenta soltanto una convinzione personale, ma che ha contribuito a orientare l'azione amministrativa e il nostro impegno quotidiano. Il contrasto alla criminalità organizzata, il rispetto delle regole e l'autonomia delle istituzioni sono principi irrinunciabili, che continueranno a guidare il nostro lavoro al servizio della comunità. Siamo profondamente convinti - hanno concluso - dell'importanza di tutelare la dignità delle persone, evitando giudizi anticipati e rispettando pienamente il principio di presunzione di innocenza».

Confermando la «piena fiducia nel lavoro della magistratura», i consiglieri assicurano «di continuare a lavorare per la comunità, garantendo attenzione ai cittadini e continuità all'attività amministrativa».