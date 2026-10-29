Il 4 novembre celebrazioni davanti al monumento ai Caduti con autorità civili, militari e religiose. Presente la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri. In programma alzabandiera, lettura dei messaggi istituzionali e deposizione della corona

Cosenza si prepara a celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in programma il prossimo 4 novembre con una cerimonia ufficiale in piazza della Vittoria, davanti al monumento ai Caduti.

L’iniziativa avrà inizio alle 11 e vedrà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma. Ad accompagnare la cerimonia sarà la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri.

Lo schieramento interforze e gli onori al Prefetto

La manifestazione prenderà il via con lo schieramento di una formazione interforze in armi, composta da militari appartenenti alle diverse Forze Armate.

Seguirà la resa degli onori al prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, quindi la cerimonia dell’alzabandiera.

Nel corso della mattinata saranno letti il messaggio del Presidente della Repubblica, quello del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e la Preghiera per la Patria.

La corona al monumento ai Caduti

Il momento centrale della celebrazione sarà la deposizione della corona al monumento ai Caduti, in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese.

La giornata si concluderà nel pomeriggio con la cerimonia dell’ammainabandiera, prevista alle 16.30.