Il mezzo pesante ha invaso la carreggiata, perdendo il carico di cipolle che trasportava. Coinvolte nell’incidente anche tre automobili
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Incidente questa mattina sulla strada statale 534 ‘Di Cammarata e degli Stombi’, nel territorio di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli: tre automobili e un mezzo pesante che, dopo lo scontro, si è ribaltato sulla carreggiata.
Nell'incidente due persone sono rimaste ferite, riportando fortunatamente lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'elisoccorso e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassano Jonio, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.
Cipolle sulla carreggiata
A seguito del ribaltamento del camion, parte del carico trasportato dal mezzo pesante, costituito da cipolle, si è riversata sulla strada, rendendo necessarie le operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata.
Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.
Strada chiusa e traffico deviato
A causa del sinistro, il tratto della statale 534 è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, in corrispondenza del chilometro 15,000.
Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie a consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
Per i veicoli in transito è stata predisposta una deviazione sulla viabilità alternativa attraverso la SP 166. L'uscita è obbligatoria e viene segnalata sul posto: per chi viaggia in direzione Firmo al chilometro 18,300 e per chi procede verso Simbari al chilometro 11,000.
Le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e messa in sicurezza della carreggiata proseguono, mentre si attende il completamento degli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.