La Capitaneria di Porto ha sequestrato il depuratore di Mandatoriccio, al termine di un sopralluogo che ha certificato il malfunzionamento dell’impianto. A darne notizia in anteprima al nostro network è stato il sindaco del comune dello jonio cosentino Cataldo Iozzi.

«Nell’ordinanza di sequestro c’è scritto che il Comune mantiene la facoltà d’uso del depuratore, quindi concretamente non cambia nulla». Il provvedimento odierno scaturisce dalle indagini avviate in seguito al malore accusato qualche giorno fa da un gruppo di bambini, ospitati in un villaggio turistico di Mandatoriccio, convenzionato con uno stabilimento balneare che si trova nella adiacenze del torrente Armirò, dove finiscono le acque reflue del depuratore.

«In quella zona esisteva già un divieto di balneazione di cento metri, che adesso abbiamo allargato a 250 metri», fa sapere il sindaco Cataldo Iozzi, che in merito al cattivo funzionamento del depuratore chiarisce: «Ci siamo insediati come amministrazione comunale lo scorso nove giugno, e abbiamo ricevuto in eredità un impianto fatiscente. Da subito ci siamo messi al lavoro per aumentarne l’efficienza, ma in poche settimane non siamo riusciti a portarlo a regime. Si tratta di un impianto che funziona bene durante l’anno, quando i residenti son superano le settemila unità. In estate, però, si registrano a Mandatoriccio fino a 30mila presenze, rispetto alle quali il depuratore non è adeguato».

Saranno le inda