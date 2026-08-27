Un incidente è avvenuto sulla strada statale 534 ‘Di Cammarata e degli Stombi’. A seguito del sinistro, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del 15,000 nel comune di Cassano all’Ionio in provincia di Cosenza. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli, tre autovetture e un mezzo pesante che si è capovolto.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Per i veicoli in transito, la circolazione viene momentaneamente deviata sulla viabilità alternativa tramite la sp 166, con uscita obbligatoria segnalata sul posto (per chi procede in direzione Firmo al km 18,300 e per chi procede in direzione Simbari al km 11,000).