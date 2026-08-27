L’uomo, A.E., era originario del Marocco e aveva 53 anni. Sul posto della tragedia un’ambulanza del 118, Carabinieri e Guardia Costiera, ma anche parenti e amici avvisati del drammatico episodio

Una tragedia si è verificata questa mattina sulla costa di Grisolia, dove un uomo di 53 anni, A.E., originario del Marocco, è deceduto dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di uno stabilimento balneare.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato inutile.

Sul posto anche amici e parenti dell’uomo

A raggiungere il luogo della tragedia sono stati anche i familiari dell’uomo, gli unici che il 53enne aveva in Italia, e alcuni amici, avvisati non appena si è verificato il drammatico episodio. Sul posto sono intervenuti inoltre i carabinieri e gli uomini della Guardia costiera, impegnati negli accertamenti del caso.

Le cause del decesso

La salma si trova attualmente in attesa degli ulteriori adempimenti previsti e dell’arrivo del medico legale e dell’autorità giudiziaria, che dovranno accertare le cause del decesso. Tra le ipotesi al momento prese in considerazione vi è quella di un infarto fulminante, ma sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali prima di poter stabilire con certezza la natura del malore che ha provocato la morte.

Le indagini

I carabinieri stanno inoltre ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando, in particolare, per quale motivo il 53enne si trovasse nello stabilimento balneare: resta infatti da chiarire se fosse lì in qualità di villeggiante, per trascorrere qualche ora al mare, oppure se stesse prestando servizio all’interno del lido.