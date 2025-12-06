Un grave incendio a Cassano all’Ionio ha colpito nella notte il Bar Tabacchi, situato a ridosso della villa comunale. Erano circa le 2.30 quando - come riferito dal sindaco Gianpaolo Iacobini - qualcuno ha appiccato il fuoco utilizzando una tanica di benzina e un accendino, innescando un rogo che in pochi istanti ha avvolto la facciata esterna dell’esercizio.

I proprietari, Biagio e Serena, da poco usciti dopo una lunga giornata di lavoro, sono tornati tempestivamente sul posto riuscendo, con l’uso degli estintori, a impedire che le fiamme raggiungessero l’interno del locale. Una reazione rapida che ha evitato danni ben peggiori, nonostante la parte esterna sia andata pesantemente distrutta.

Questa mattina, operai e mezzi del Comune sono intervenuti per sostenere le operazioni di pulizia, in un gesto di solidarietà civica verso due giovani imprenditori che hanno investito nella loro terra, trasformando il Bar Tabacchi in un punto di riferimento per la comunità.

Il sindaco Iacobini ha espresso pieno sostegno ai titolari e ha invitato l’intera cittadinanza a stringersi attorno a chi subisce atti intimidatori: «A loro, e a quelli come loro, dobbiamo essere tutti vicini. Non lasciare soli i nostri giovani significa non lasciare morire la città», ha dichiarato.

Il primo cittadino ha ribadito fiducia nel lavoro dei Carabinieri e della Magistratura, chiamati ora a individuare movente e responsabili. Nel frattempo, una certezza arriva proprio dai due giovani titolari: pur provati, sono già al lavoro per riaprire il prima possibile. Il sindaco ha concluso con un messaggio forte alla città: «A Cassano non passerà mai la legge del fuoco: non vinceranno».