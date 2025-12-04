Villapiana è stato teatro di un grave incidente. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha terminato la corsa sul marciapiede lato mare, abbattendo una panchina in ferro e finendo contro una palma. Subito dopo l’impatto il veicolo ha preso fuoco. Alla guida c’era Basilio Paletta, trentottenne originario di San Lorenzo del Vallo. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri, seguiti dalla polizia municipale.

L’uomo è stato estratto dal mezzo e trasferito d’urgenza all’ospedale di Trebisacce, dove è spirato nonostante i tentativi di salvarlo. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica e ha disposto accertamenti, compresi quelli tossicologici, per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. La comunità locale è profondamente colpita dalla notizia, diffusa in poche ore.