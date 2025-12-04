La giovane si chiama Angelica Causil, è colombiana e vive nella zona di Quattromiglia. A dare l’allarme anche la trasmissione RAI “Chi l’ha visto?”

Una ragazza è scomparsa a Rende da più di una settimana. Si chiama Angelica Causil, ha 28 anni, è colombiana e l’ultima località nota è via Ettore Majorana, proprio nel comune del Campagnano. L’allarme lanciato dalla famiglia della giovane tramite Instagram con un profilo social apposito ha raggiunto tutta Italia ed è stato rilanciato dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

«Ultima località nota – si legge nel post Instagram che annuncia la scomparsa della ragazza – Rende, Cosenza, Italia, via Ettore Majorana 23. Angelica ha lasciato la sua casa e da allora non è stata più vista. La sua famiglia è profondamente preoccupata. Se avete informazioni, anche minime, vi preghiamo di contattarci immediatamente». Il numero a cui contattare i familiari di Angelica è il seguente: +57 312 6978177