Un appuntamento che arricchisce il già fitto calendario estivo di Praia a Mare, un programma capace di coniugare spettacolo, cultura e intrattenimento, tra eventi sui lidi, manifestazioni in piazza e la storica rassegna culturale cittadina, “Praia, a Mare con...”

Una serata dedicata al teatro e alla grande letteratura prenderà vita il prossimo 13 agosto, alle 20.30, sulla spiaggia del Lido Florida di Praia a Mare.

Nell'ambito del salotto culturale "Stelle in Terrazza", andrà in scena "Novecento", spettacolo teatrale ispirato all'omonima opera di Alessandro Baricco e al film La leggenda del pianista sull'oceano.

Esperienza suggestiva

Protagonista della rappresentazione sarà Pietro Pignatelli, che accompagnerà il pubblico in un'esperienza suggestiva, in riva al mare e al tramonto. L'evento rientra nell'iniziativa "After Dinner Experience" promossa da Korakora Esperienze Straordinarie.

Un ricco calendario di eventi

Un appuntamento che arricchisce il già fitto calendario estivo di Praia a Mare, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo ha proposto un programma capace di coniugare spettacolo, cultura e intrattenimento, tra eventi sui lidi, manifestazioni in piazza e la storica rassegna culturale cittadina, “Praia, a Mare con...”.