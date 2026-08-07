Il Pd Calabria esprime vicinanza al presidente di Ance Roberto Rugna, alla famiglia e ai lavoratori: «La risposta deve essere unitaria e forte».

Una condanna netta per quanto accaduto nel cantiere di Schiavonea e un messaggio di vicinanza rivolto all'imprenditore, alla sua famiglia e ai lavoratori. Il Pd Calabria interviene sul grave episodio che ha interessato l'azienda di Roberto Rugna, presidente di Ance Calabria e vicepresidente nazionale dell'associazione, dove alcuni mezzi meccanici sono stati pesantemente danneggiati.

Il segretario regionale del Partito democratico, il senatore Nicola Irto, chiede una risposta compatta da parte delle istituzioni e della società calabrese.

Irto: «Colpire un’impresa significa colpire la comunità»

«Colpire un'impresa, i suoi lavoratori e i titolari che investono e creano occupazione vuol dire colpire l'intera comunità», afferma Irto.

Il parlamentare esprime quindi «a Rugna, alla sua famiglia e ai lavoratori dell'impresa il sostegno dell'intera comunità democratica calabrese».

«Siamo al fianco di Rugna e di tutti gli imprenditori che continuano a lavorare nella legalità e contribuiscono alla crescita della nostra regione», prosegue il segretario regionale del Pd.

«Nessuno si senta solo»

Sul danneggiamento dei mezzi sono attesi gli accertamenti degli investigatori per ricostruire quanto accaduto e chiarirne matrice e responsabilità.

«Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura perché sia fatta luce sull'accaduto», sottolinea Irto.

Per il senatore, la reazione deve coinvolgere l'intero territorio: «La risposta delle istituzioni e della società calabrese deve essere unitaria e forte, affinché nessuno si senta solo innanzi a gesti di tale gravità».