Revocata, a Cassano allo Ionio, l'ordinanza di divieto di permanenza ai piani bassi delle abitazioni di contrada Lattughelle e di Piano Scafo. Nelle due contrade adesso la situazione è cambiata in meglio. Sono stati completati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria dell'argine nei punti in cui era crollato sotto l'ondata di piena di venerdì scorso. Si registra, inoltre, un notevole miglioramento delle condizioni meteo e un abbassamento del livello del fiume Crati.

Previsto per oggi un sopralluogo al plesso scolastico di contrada Lattughelle per valutarne le condizioni e decidere la data di riapertura con ripresa delle attività didattiche. Per il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini «avverrà quanto prima perché riteniamo essenziale favorire il rientro in classe dei bambini».