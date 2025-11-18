Screzio nato tra due extracomunitari. Un cittadino indiano ha avuto la peggio, mentre un pakistano è stato denunciato a piede libero

La serata di domenica a Cassano si è conclusa con un grave episodio avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale. Secondo una prima ricostruzione, due uomini avrebbero iniziato a discutere per ragioni non chiare. Il confronto è rapidamente degenerato fino a trasformarsi in un’aggressione.

A essere colpito è stato un cittadino indiano. L’altro, un giovane pakistano, avrebbe estratto un coltello ferendolo al polmone. Le condizioni della vittima hanno portato i sanitari del luogo a intervenire con urgenza, stabilizzando il paziente prima del trasferimento in un centro specializzato.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cassano. Gli investigatori, guidati dal capitano Chiara Baione, hanno raccolto testimonianze e tracciato le prime analisi sull’accaduto. Il pakistano è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni aggravate.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per capire eventuali precedenti e motivazioni del confronto. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli nell’area per garantire maggiore sicurezza.