Il direttore uscente è destinato al penitenziario di Paola. Ad entrambi il Sappe invia i propri auguri, evidenziando come siano stati raggiunti importanti traguardi

In occasione dell'avvicendamento al vertice della Casa Circondariale di Castrovillari "Rosetta Sisca", la Segreteria Locale del S.A.P.Pe., alla quale si uniscono convintamente la Segreteria Regionale della Calabria e la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, facendosi fedele interprete dei sentimenti del Reparto di Polizia Penitenziaria e del personale operante nell’Istituto, intende rivolgere un sentito e commosso saluto al direttore uscente, dottor Giuseppe Carrà, ed esprimere al contempo un caloroso benvenuto al nuovo dirigente, dottoressa Caterina Arrotta.

Al dottor Giuseppe Carrà, i vertici nazionali, regionali e locali del SAPPE desiderano tributare il più vivo ringraziamento per l'encomiabile lavoro svolto alla guida dell'Istituto di Castrovillari. In questi anni di intenso impegno comune, ha saputo contraddistinguersi non soltanto per le indiscutibili doti professionali e manageriali, ma soprattutto per la rara sensibilità umana, per la costante capacità di ascolto e per il rispetto sempre manifestato nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria.

Grazie alla sua guida equilibrata, ferma e lungimirante, e a un confronto sindacale sempre leale, costruttivo e trasparente, è stato possibile superare momenti complessi e valorizzare quotidianamente il sacrificio e la dignità lavorativa di chi opera in prima linea. A Carrà il SAPPE tutto rivolge i più fervidi auguri di buon lavoro e di sempre maggiori fortune personali e professionali per il nuovo e prestigioso incarico alla Direzione della Casa Circondariale di Paola, certi che la Sua esperienza e il Suo spessore umano sapranno lasciare un segno profondo e positivo anche nella nuova realtà penitenziaria tirrenica.

Nel contempo, il SAPPE accoglie con grande entusiasmo e profondo rispetto il nuovo Direttore, dottoressa Caterina Arrotta. Dirigente penitenziario di comprovata esperienza e di lungo corso, porta a Castrovillari un bagaglio professionale di altissimo profilo, fatto di visione strategica e profonda conoscenza delle dinamiche penitenziarie. A lei esprimono il più cordiale benvenuto la Segreteria Generale, la Segreteria Regionale, la Segreteria Locale e tutti i lavoratori, assicurando sin d'ora la massima lealtà, dedizione e collaborazione istituzionale nell'adempimento dei compiti di servizio.

«Siamo animati dalla ferma certezza che, sotto la Sua autorevole e competente direzione, la Casa Circondariale di Castrovillari "Rosetta Sisca" saprà consolidare i brillanti traguardi raggiunti e continuare ad affermarsi come autentico modello gestionale e fiore all'occhiello dell’intera Amministrazione Penitenziaria della Calabria. Al dottor Carrà rinnoviamo il nostro grazie di cuore per il percorso condiviso, e alla dottoressa Arrotta formuliamo i migliori auguri di un proficuo e sereno lavoro» conclude una nota.