Tre, quattro, cinque. Più che una statistica sembra una progressione matematica. È invece il numero dei gol subiti dal Cosenza nelle prime tre trasferte del campionato, un dato che fotografa meglio di tanti altri le difficoltà incontrate finora dalla squadra di Federico Coppitelli. Si è cominciato alla prima giornata sul campo dell’Audace Cerignola, con tre reti al passivo nel 3-1 finale. Alla terza giornata è arrivato il pesantissimo 4-0 di Catania.

Quindi, nel turno infrasettimanale di Giugliano, l’asticella si è alzata ancora: cinque gol incassati nel 5-2 del “De Cristofaro”. Una sequenza perfetta nella sua negatività: 3, 4, 5. Il totale fa 12 reti subite in appena tre partite lontano da casa, esattamente quattro a gara. Nessun’altra squadra del Girone C ha fatto peggio in trasferta. Se nelle gare “casalinghe”, disputate finora lontano dal Marulla, i rossoblù hanno quantomeno limitato maggiormente i danni, quando hanno viaggiato sono sempre crollati dal punto di vista difensivo.

Dopo sei giornate il Cosenza ha già raccolto 15 palloni nella propria porta, con una media di due e mezzo a partita. Soltanto il Giugliano, arrivato a quota 16, presenta una difesa più battuta nell’intero raggruppamento. Alle spalle dei rossoblù, invece, la Cavese è ferma a 12 reti subite. Numeri che diventano ancora più significativi considerando come sono distribuiti: ben 12 dei 15 gol incassati dal Cosenza sono arrivati lontano da casa, vale a dire l’80% del totale. Una fragilità esterna che ha inevitabilmente inciso sulla classifica e che ha trasformato finora ogni trasferta in salita.

Cosenza, ora c’è il Bari

E adesso il calendario propone il viaggio al “San Nicola” contro il Bari. Un appuntamento nel quale la squadra di Coppitelli dovrà innanzitutto provare a spezzare quella inquietante sequenza. Il contrasto con i prossimi avversari è evidente: il Bari ha subito appena quattro reti complessive nelle prime sei giornate e, soprattutto, in casa non ha ancora incassato alcun gol. Al San Nicola ha battuto 3-0 la Cavese e 1-0 il Casarano, quindi ha pareggiato 0-0 contro il Potenza. Bilancio interno: 7 punti, 4 gol fatti e zero subiti. Per uscire indenni da lì sabato, servirà davvero un miracolo.