Continua l'aria fresca ad affluire sulla nostra Regione, come spiegato ieri dal Meteo Cosenza. Dopo una nottata di ieri che si è registrata molto fresca, ecco che quella appena trascorsa ha registrato temperature ancora più basse, con minime vicinissime agli 0°C. Ecco alcuni valori delle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:

  • Lorica 1.5°C
  • Aprigliano - Diga di Spineto 1.7°C
  • Bianchi - Palinudo Staglio 3.0°C
  • Serra S.Bruno 3.4°C
  • Lorica - Nocelle-Arvo 3.7°C
  • Longobucco - Cecita 3.8°C
  • Spez. Sila - Monte Curcio 3.9°C
  • Casali del Manco - Botte Donato 4.0°C
  • Mongiana P. 4.0°C
  • Soveria Mannelli 4.5°C
  • Spez. Sila - Camigliatello Silano 6.0°C
  • Spadola 6.3°C
  • Gambarie d'Aspromonte 6.4°C
  • Cardeto 7.4°C
  • Rende - Santa Chiara 8.0°C
  • Parenti 8.0°C
  • Fabrizia 8.0°C
  • San Severino - Madonna del Pollino 8.2°C
  • Cerzeto - Fitterizzi 8.2°C
  • Gambarie 8.4°C
  • Luzzi - Cavoni 8.6°C
  • Soveria M. - San Tommaso 8.7°C
  • Campo Tenese 8.8°C
  • Chiaravalle 8.9°C
  • Torano Castello - Scalo 9.0°C

Notevoli anche le temperature registrate nei capoluoghi con 12°C a Catanzaro, 13°C a Cosenza, 16.6°C a Crotone, 14.8°C a Vibo Valentia e 18.9°C a Reggio Calabria. Intanto nella giornata di oggi assisteremo a condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione e con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi prima dell'arrivo della perturbazione che interesserà tutta la Calabria nella giornata di venerdì, ma di questo ne riparleremo più tardi. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per altre informazioni.