Temperature minime ancora in calo nelle zone montane, con valori di poco superiori agli 0°C. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento su tutta la regione e domani tornano le piogge
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Continua l'aria fresca ad affluire sulla nostra Regione, come spiegato ieri dal Meteo Cosenza. Dopo una nottata di ieri che si è registrata molto fresca, ecco che quella appena trascorsa ha registrato temperature ancora più basse, con minime vicinissime agli 0°C. Ecco alcuni valori delle stazioni meteorologiche sparse per il territorio:
- Lorica 1.5°C
- Aprigliano - Diga di Spineto 1.7°C
- Bianchi - Palinudo Staglio 3.0°C
- Serra S.Bruno 3.4°C
- Lorica - Nocelle-Arvo 3.7°C
- Longobucco - Cecita 3.8°C
- Spez. Sila - Monte Curcio 3.9°C
- Casali del Manco - Botte Donato 4.0°C
- Mongiana P. 4.0°C
- Soveria Mannelli 4.5°C
- Spez. Sila - Camigliatello Silano 6.0°C
- Spadola 6.3°C
- Gambarie d'Aspromonte 6.4°C
- Cardeto 7.4°C
- Rende - Santa Chiara 8.0°C
- Parenti 8.0°C
- Fabrizia 8.0°C
- San Severino - Madonna del Pollino 8.2°C
- Cerzeto - Fitterizzi 8.2°C
- Gambarie 8.4°C
- Luzzi - Cavoni 8.6°C
- Soveria M. - San Tommaso 8.7°C
- Campo Tenese 8.8°C
- Chiaravalle 8.9°C
- Torano Castello - Scalo 9.0°C
Notevoli anche le temperature registrate nei capoluoghi con 12°C a Catanzaro, 13°C a Cosenza, 16.6°C a Crotone, 14.8°C a Vibo Valentia e 18.9°C a Reggio Calabria. Intanto nella giornata di oggi assisteremo a condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione e con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi prima dell'arrivo della perturbazione che interesserà tutta la Calabria nella giornata di venerdì, ma di questo ne riparleremo più tardi. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per altre informazioni.