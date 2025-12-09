L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato una lesione nella zona inguinale, giudicata guaribile in dieci giorni. Carabinieri sulle tracce dell’aggressore

Episodio di violenza ha scosso il cuore di Castrovillari nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23, il titolare di un’attività di street food situata su Corso Garibaldi è stato bersaglio di un attacco improvviso da parte di un uomo dal volto parzialmente coperto. L’aggressore sarebbe arrivato da Via Cairoli, soffermandosi per qualche istante davanti all’ingresso per individuare il momento opportuno, prima di entrare nel locale ed esplodere un colpo con una pistola ad aria compressa diretto al commerciante.

Subito dopo aver sparato, l’uomo si è dato alla fuga. Gli inquirenti ipotizzano che ad attenderlo ci fosse un complice a bordo di un’auto, pronta a garantirgli una rapida via di uscita dal centro cittadino. Il ferito, un 45enne identificato come S.T., ha immediatamente cercato aiuto raggiungendo di corsa la vicina caserma dei Carabinieri, distante pochi metri dal luogo dell’agguato.

È stato soccorso nell’immediatezza e successivamente affidato al personale sanitario del Suem 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato una lesione nella zona inguinale, giudicata guaribile in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cosenza, impegnati per ore nei rilievi e nella raccolta di elementi utili alle indagini.

Parallelamente, i militari della Compagnia di Castrovillari, coordinati dal Capitano Michelangelo Iocolo, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, al fine di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. La vittima sarà ascoltata nelle prossime ore per fornire ulteriori dettagli necessari a chiarire il movente.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: dall’ipotesi di un gesto intimidatorio legato a possibili pressioni estorsive ai danni dell’esercente, fino alla possibilità che si tratti di una vicenda maturata in un contesto di rapporti personali. Nel frattempo prosegue la caccia all’uomo. Le ricerche per individuare l’autore della sparatoria, avvenuta in una delle zone più frequentate della città, sono in pieno corso.