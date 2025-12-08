Individuati a piazza Riforma. Sarebbe stato il terzo episodio dopo quello di piazza Europa e della notte tra sabato e domenica a piazza Bilotti. Qui dei malviventi hanno colpito un locale portando via la cassa

Un altro colpo nella notte aveva riacceso il campanello d’allarme sulla criminalità a Cosenza. Tra sabato e domenica, un bar affacciato su piazza Bilotti è stato preso di mira probabilmente da una banda che, dopo aver forzato la pesante porta d’ingresso, ha raggiunto il registratore di cassa portando via l’intero incasso, stimato in circa 3.000 euro. Stanotte qualcuno ha provato a replicare il gesto criminale a piazza Riforma, ma è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine.

Il modus operandi appare identico a quello utilizzato nella notte tra giovedì e venerdì, quando un altro locale ancora, questa volta in piazza Europa, aveva subito un furto con modalità del tutto simili. Episodi ravvicinati - e in aree centrali solitamente presidiate e considerate sicure - che alimentano un crescente clima di preoccupazione tra residenti ed esercenti.

Criminalità e furti a Cosenza, si sospetta un’unica banda

La ripetizione degli assalti in zone pubbliche, illuminate e frequentate, sta sollevando interrogativi, mentre alcuni commercianti avverto un senso di vulnerabilità sempre più diffuso. Per molti, quello di questi giorni non è un caso isolato, ma il segnale evidente di un allarme criminalità a Cosenza che non può più essere ignorato.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle videocamere presenti nelle aree colpite, nel tentativo di individuare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili. Nel frattempo, come detto in apertura articolo, questa notte sono state fermate tre persone nell’area di piazza Riforma, pare in atteggiamenti sospetti. Gli inquirenti sospettano che fossero pronti ad effettuare un colpo in un’altra attività commerciale.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine sarebbe stato il titolare del bar che, dalle telecamere interne, ha visto dei movimenti sospetti nei pressi del suo bar. Ha avvertito i Carabinieri che si sono recati sul posto sorprendendo chi evidentemente non era animato da buone intenzioni.