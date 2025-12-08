Polizia e Carabinieri hanno raggiunto dopo un breve inseguimento tre italiani colti con gli “arnesi” del mestiere in mano. Le indagini congiunte chiariranno se sono collegati agli altri due furti avvenuti in città

La segnalazione, l’intervento, la fuga e l’arresto in flagranza. Emergono nuovi particolari sul furto sventato questa notte a Cosenza dove la Squadra Volante della Polizia di Stato e i Carabinieri hanno colto sul fatto tre malviventi italiani che stavano cercando di svaligiare un bar nei pressi di piazza Riforma.

Saranno i rilievi e le comparazioni con le altre “scassate” avvenute negli ultimi giorni in città a dire se si tratta dei medesimi autori. Il modus operandi nei primi due casi è stato identico: vetrine infrante e registratore di cassa portato via con velocità estrema. Questa notte è andata diversamente.

Cosenza, tre fermi dopo un tentato furto in centro

Il proprietario ha notato dalle telecamere a circuito chiuso strani movimenti all’interno del suo locale ed ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri che erano in pattugliamento. Intervenuti sul posto, hanno sorpreso i tre malviventi con gli arnesi del “mestiere” in mano. Insomma, da quanto trapelato, avevano tutto ciò che occorreva per l’infrazione. Sarebbe risultato il terzo furto a Cosenza in pochi giorni. Alla vista degli uomini in divisa si sono però dati alla fuga cercando di far perdere le loro tracce.

A quel punto i Carabinieri hanno lanciato una nota radio di ricerca a cui hanno risposto gli agenti di Polizia, i quali hanno coadiuvato i colleghi nell’inseguimento. Una volta raggiunti, i tre uomini sono stati arrestati in flagranza e al momento sono in attesa di successivo grado di giudizio. Nel mentre i Carabinieri hanno redatto l’informativa, ma l’indagine prosegue in maniera congiunta tra le due forze di polizia, anche per accertare se vi siano collegamenti tra questo furto e gli altri avvenuti di recente a Cosenza.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.