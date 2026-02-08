L’uomo, 80 anni, è rimasto sepolto sotto terra e detriti lungo un sentiero in località Feliceto: inutili i soccorsi intervenuti nel pomeriggio

Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia nelle campagne di Castrovillari, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno smottamento di terreno. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 16.30, lungo un sentiero in località Feliceto, un’area impervia e rurale.

Secondo una prima ricostruzione, lo scivolamento improvviso di una porzione di terreno avrebbe investito l’anziano, che è rimasto sepolto sotto i detriti senza possibilità di mettersi in salvo. L’allarme è scattato immediatamente, facendo scattare l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento della città del Pollino, impegnati nelle operazioni di recupero della salma, insieme ai carabinieri della compagnia locale, che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, e ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.