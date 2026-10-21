La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha notificato 51 avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito del procedimento penale sul presunto sistema illecito legato alle aste giudiziarie immobiliari e alle truffe nei finanziamenti pubblici.

L’inchiesta, vergata dal sostituto procuratore Veronica Calcagno, ricostruisce l’esistenza di una presunta associazione per delinquere operante a Catanzaro e nei territori limitrofi, con una base logistica negli uffici della Crd Immobiliare srl, a Caraffa di Catanzaro, una cassa comune e una contabilità riservata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sodalizio avrebbe condizionato sistematicamente l’esito delle vendite giudiziarie ed esecutive attraverso accordi collusivi, offerte concordate al rialzo e rinunce pilotate, ma anche mediante intimidazioni volte a scoraggiare altri potenziali acquirenti.

Le contestazioni comprendono, a vario titolo, i reati di turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, con intestazione fittizia di beni e quote societarie, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre a truffe aggravate ai danni dell’Arcea e dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni agricole per centinaia di migliaia di euro.

Diversi capi d’imputazione sarebbero aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare storiche famiglie di ’ndrangheta, tra cui i clan Grande Aracri di Cutro, Mancuso-La Rosa di Tropea, Costa di Melicucco e Piromalli di Gioia Tauro. Secondo l’ipotesi accusatoria, le operazioni immobiliari sarebbero state utilizzate anche per ripulire e reinvestire proventi di origine delittuosa.

Gli indagati

MERCURIO Roberto, 45 anni, Simeri Crichi (CZ)

ABRAMO Danilo, 46 anni, residente a Simeri Mare (CZ)

MELLEA Gennaro Pierino, 50 anni, Catanzaro

LIPPELLI Giovanni, 49 anni, Soveria Simeri (CZ)

MELLEA Raoul, 47 anni, Catanzaro

OLIVERIO Elisabetta, 77 anni, Cutro (KR)

LEROSE Leonardo Gaetano, 54 anni, Cutro (KR)

SING Surjit, 33 anni, Lamezia Terme (CZ)

ARANCIO Francesco, 45 anni, Cutro (KR)

LEROSE Antonietta, 49 anni, Crotone

MELLEA Magda, 41 anni, Catanzaro

REALE Elena, 33 anni, Soverato (CZ)

GUERRISI Daniele, 29 anni, Catanzaro

MANCUSO Silvano, 56 anni, Catanzaro

LEVATO Antonio, 57 anni, Catanzaro

LEVATO Marco, 38 anni, Catanzaro

NAPOLI Domenico, 35 anni, Melicucco (RC)

COSTA Carmelo, 55 anni, Melicucco (RC)

OLIVERI Giovanni, 41 anni, Montepaone (CZ)

LEROSE Francesco, 57 anni, Laterina Pergine Valdarno (AR)

FARAGÒ Giovanni, 45 anni, Cutro (KR)

SINOPOLI Anna, 35 anni, Simeri Crichi (CZ)

LA ROSA Alessandro, 31 anni, Tropea (VV)

MAGRO Alberto, 67 anni, Catanzaro

MAGRO Marcello, 66 anni, Sellia Marina (CZ)

AMELIO Giorgio, 66 anni, Catanzaro

BAGNATO Anna, 39 anni, Catanzaro

BAVA Federica, 42 anni, Catanzaro

CELIA Antonietta, 56 anni, Petrizzi (CZ)

CHIRICÒ Osvaldo, 56 anni, Soveria Simeri (CZ)

COSTA Pasquale Pio, 24 anni, Melicucco (RC)

DE FEO Emanuele, 25 anni, Catanzaro

DESTITO Valentina, 39 anni, Catanzaro

DARA Adriano, 44 anni, Catanzaro

FURINA Vincenzo, 42 anni, Catanzaro

GIULINO Rossella, 40 anni, Catanzaro

GRANATO Saverio, 50 anni, Catanzaro

LASALVIA Fabio, 59 anni, Catanzaro

MOROGALLO Rocco, 53 anni, Taurianova (RC)

NUNNARI Concetta, 58 anni, Catanzaro

OLIVERI Matteo Giuseppe, 45 anni, Gioia Tauro (RC)

POLERÀ Giuseppe, 23 anni, Soverato (CZ)

SACCO Maddalena, 44 anni, Sellia Marina (CZ)

SALERNO Alfonso Pietro, 71 anni, Cutro (KR)

SALERNO Antonio, 46 anni, Cutro (KR)

SAMARDZIC Radmila, 72 anni, Montauro (CZ)

TASSONE Cosmo, 53 anni, Catanzaro

TAVANO Nicola, 50 anni, residente a Stalettì (CZ)

TIGANO Isabella, 42 anni, Catanzaro

MIRARCHI Giuseppe, 85 anni, Catanzaro

DE FEO Luigi, 54 anni, Vizzolo Predabissi (MI)

Nel collegio difensivo gli avvocati Giovanni Merante, Sergio Rotundo, Vincenzo De Caro, Arcangelo De Caro, Valerio Murgano, Gennaro Corea, Vitaliano Leone, Francesco Iacopino, Francesco Mazza, Massimiliano Carnovale, Danila Scicchitano, Aldo Costa, Salvatore Mangone, Girolamo Albanese, Giuseppe Fonte, Luigi Colacino, Sandro D’Agostino, Giuseppe Risadelli, Maria Costa, Helga Procopio, Tommaso Apollo, Danila Gulli, Antonio Migliaccio, Antonio Mirarchi.