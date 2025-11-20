Il provvedimento del Questore segue mesi di verifiche dei Carabinieri e punta a proteggere l’area più frequentata della città

Chiuso un circolo ricreativo situato nelle vicinanze di via Roma, punto di incontro molto frequentato a Corigliano-Rossano. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, dopo una serie di verifiche condotte nei mesi precedenti dai Carabinieri della Stazione di Corigliano Centro Storico. Secondo quanto emerso, nel locale erano presenti persone ritenute a rischio per la sicurezza pubblica.

La misura intende preservare il tessuto urbano ed evitare che spazi di aggregazione diventino luogo di ritrovo per soggetti problematici. La sospensione ha un valore preventivo e conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine. Le pattuglie continueranno a monitorare l’area per garantire il rispetto della disposizione e mantenere un clima sereno nelle zone più frequentate del centro storico.