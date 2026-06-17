Le immagini hanno immortalato l’uomo mentre, munito di accendino ha messo fuoco in più punti nella località “Sottana-Savuto”

Un uomo di Cleto è stato denunciato dai Carabinieri Forestale di Aiello Calabro per il reato di “incendio boschivo doloso”. I militari sono riusciti ad individuare il responsabile di un rogo che si è sviluppato nel Comune di Cleto grazie all’acquisizione di immagini video messe a disposizione dagli operatori della Control Room inerente l’operazione “Tolleranza Zero” della Regione Calabria che si avvale dell’uso di droni per il monitoraggio del territorio e la individuazione di eventuali incendiari.

Nei giorni scorsi nella località “Sottana – Savuto” nel comune di Cleto si è sviluppato un incendio che ha interessato una vasta superficie di macchia mediterranea adiacente ad una area boscata avvistato da personale regionale presente in zona con l’aereomobile a pilotaggio remoto.

Dalle immagini acquisite e dall’attività info-investigativa espletata i militari sono riusciti ad individuare l’autore dell’incendio il quale prima con un accendino e poi utilizzando un innesco vegetale ha messo fuoco su più punti dell’area. Una volta individuato si è quindi proceduto a deferire alla Procura della Repubblica di Paola l’autore del reato.