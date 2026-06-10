La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata contro un carro funebre che procedeva in direzione opposta. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave

Almeno una persona ha perso la vita in un terribile incidente stradale verificatosi poco dopo le ore nove di questa mattina lungo la statale 616 bis di Pedivigliano, nel tratto ricadente nel comune di Colosimi. Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe un giovane originario di Bianchi.

La dinamica del drammatico incidente di Colosimi

Il ragazzo si trovava alla guida di una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro un carro funebre che viaggiava in direzione opposta. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre i tre occupanti dell'altro mezzo hanno riportato ferite per fortuna non gravi.

Un terzo veicolo, una Fiat Panda vecchio modello, è rimasto coinvolto nella carambola, senza conseguenze per il guidatore. Sul posto operano i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione.