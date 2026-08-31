Nel primo turno del triangolare, la compagine che disputerà il prossimo campionato di Promozione supera 4-2 la più quotata formazione di Eccellenza. Doppietta da urlo per Dirane, tra una settimana la sfida al San Fili
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Start da favola per la Soccer Montalto. Nell'esordio ufficiale della stagione, valido per la prima giornata del girone 4 di Coppa Italia Dilettanti, la compagine cosentina, attesa dal prossimo torneo di Promozione A nelle vesti di neopromossa, firma l'impresa di giornata travolgendo per 4-2 la Morrone, compagine di categoria superiore e fresca vincitrice dello scorso campionato di Promozione.
Il primo tempo
Sotto un sole cocente e a dispetto del caldo estivo, la gara regala ritmo e spettacolo fin dalle prime battute. A sbloccare il punteggio all'11' è Oussama Dirane, autore del primo sigillo stagionale rossoblù: pennellata al volo di capitan De Rose e splendida conclusione d'esterno destro di Dirane che supera De Luca. Appena quattro minuti dopo arriva il raddoppio firmato da Celestino, lesto a coordinarsi dal limite sugli sviluppi di un corner e a incastonare il pallone nell'angolino. Dopo aver sfiorato il tris con Nicoletti, la Soccer subisce la reazione della Morrone: al 24' Chazarreta riapre i giochi complice una sfortunata deviazione di La Torre, mentre al 32' Viola firma il 2-2 con una gran giocata al volo da fuori area.
Il secondo tempo
Nella ripresa, però, la squadra di casa rientra in campo con il piglio giusto e riconquista subito il pallino del gioco. Al 47' Martino pennella dalla destra, la difesa ospite svirgola il rinvio e Nicoletti è lesto a insaccare da pochi passi il gol del nuovo sorpasso. A chiudere definitivamente i conti al 60' ci pensa ancora uno scatenato Dirane, che si regala la doppietta personale inventandosi un eurogol da cineteca: destro al volo d'incrociare e pallone dritto sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 4-2.
Un successo pesante che consente alla Soccer Montalto di riposare nel turno infrasettimanale previsto tra Morrone e San Fili. I rossoblù torneranno in campo domenica 6 settembre contro il San Fili per il match decisivo che potrebbe valere il pass per il turno successivo.