Il blitz dei Carabinieri porta al sequestro di droga, contanti e bilancino di precisione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere di Castrovillari

Un nuovo intervento mirato al contrasto dello spaccio di droga ha portato ieri all’arresto di un 45enne pregiudicato di Corigliano Calabro, fermato in flagranza dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano nel tardo pomeriggio di martedì 3 febbraio. L’operazione, condotta dalle Sezioni Operativa e Radiomobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, si inserisce nell’attività di monitoraggio costante del territorio finalizzata alla repressione dei traffici di stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e altri reati di allarme sociale, è stato fermato durante un controllo nello Scalo di Corigliano. Il comportamento agitato e ulteriori elementi emersi nell’immediato hanno spinto i militari ad approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione personale e del veicolo.

Nelle tasche e nel mezzo sono stati rinvenuti circa 6 grammi di cocaina pura, confezionata in un unico involucro, e una somma di denaro ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Le verifiche sono proseguite in altri immobili nella disponibilità del 45enne, dove i Carabinieri hanno trovato marijuana e un bilancino elettronico, tutto sottoposto a sequestro.

La presenza di sostanze diverse, insieme al materiale e al denaro recuperati, ha rafforzato l’ipotesi investigativa di una detenzione finalizzata alla cessione. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla normativa, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. L’operazione rientra nelle attività costanti di presidio e contrasto ai traffici di droga avviate sul territorio dell’area urbana di Corigliano-Rossano, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla popolazione.