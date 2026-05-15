Momenti di paura nel centro storico di Corigliano dove un’anziana è stata vittima di uno scippo nei pressi della chiesa di San Francesco.



Secondo le prime informazioni, la donna stava percorrendo la zona quando due persone le hanno sottratto la borsa per poi allontanarsi rapidamente tra le vie del centro cittadino.



L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e passanti che hanno immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili.



I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere nella zona che potrebbero aiutare nelle indagini.



L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nel cuore antico della città, soprattutto nelle aree più frequentate da anziani e residenti.

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