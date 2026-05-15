Durante la giornata sono stati effettuati controlli gratuiti, consulenze informative e momenti di confronto con professionisti del settore sanitario

L’associazione Onco Med, in collaborazione con La Confraternita della Misericordia, ha promosso una giornata di prevenzione oncologica gratuita in piazza, trasformando il cuore della città in un luogo di informazione, ascolto e sensibilizzazione dedicato alla salute. Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di medici specialisti, volontari e cittadini, uniti da un obiettivo comune: diffondere la cultura della prevenzione e dell’attenzione verso il proprio benessere.

Durante la giornata sono stati effettuati controlli gratuiti, consulenze informative e momenti di confronto con professionisti del settore sanitario, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ricevere indicazioni utili per monitorare il proprio stato di salute. Grande attenzione è stata dedicata all’importanza della diagnosi precoce, strumento fondamentale nella lotta contro le patologie oncologiche.

I medici presenti hanno ricordato come sottoporsi regolarmente a visite e screening possa fare la differenza, consentendo di individuare eventuali problematiche nelle fasi iniziali e aumentando così le possibilità di cura e guarigione. La prevenzione, infatti, rappresenta una delle armi più efficaci contro il cancro e passa non solo attraverso i controlli medici, ma anche attraverso l’adozione di corretti stili di vita.

Alimentazione equilibrata, attività fisica costante, abolizione del fumo e moderazione nel consumo di alcol sono comportamenti che contribuiscono concretamente a ridurre il rischio di sviluppare molte malattie oncologiche. Proprio per questo, la manifestazione ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura di sé ogni giorno, partendo da semplici abitudini quotidiane. L’iniziativa di Onco Med ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento, confermando quanto sia fondamentale portare la prevenzione tra la gente, rendendola accessibile e vicina ai cittadini. Una giornata all’insegna della salute, dell’informazione e della solidarietà, con il messaggio chiaro che prevenire significa investire nel proprio futuro.