Personale della Polizia di Stato, Squadra Volante del Commissariato di Corigliano Rossano, durante servizi di controllo del territorio, ha arrestato un uomo di 46 anni, cittadino straniero domiciliato nell’area urbana, colto in flagranza per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in strada in evidente stato di difficoltà. Dopo averla messa in sicurezza, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti sanitari.

I poliziotti si sono quindi recati nell’abitazione dove si trovava l’uomo. Alla vista degli operatori, il quarantaseienne ha assunto un atteggiamento aggressivo, rivolgendo minacce e rifiutandosi inizialmente di fornire le generalità.

Durante il controllo del documento, consegnato solo dopo alcuni minuti, l’uomo ha improvvisamente colpito uno degli agenti con un pugno diretto al volto. Il poliziotto è riuscito a proteggersi, riportando però un infortunio alla mano. Subito dopo, l’aggressore ha spinto anche l’altro operatore, continuando con calci e ulteriori spinte.

Bloccato e contenuto, il soggetto è stato arrestato. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Nel pomeriggio del 16 gennaio 2026 il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, condannando l’uomo a un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena.