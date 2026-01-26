Ancora violenza a Schiavonea. All'alba un ragazzo di ventitré anni, di origine straniera, è rimasto ferito durante un’aggressione avvenuta intorno alle quattro del mattino nel comune di Corigliano Rossano. Il giovane è stato colpito con un’arma da taglio. Le lesioni riportate, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita. Dopo i soccorsi è stato affidato alle cure dei sanitari. Sull’episodio stanno lavorando i carabinieri, impegnati a chiarire la dinamica e a individuare eventuali responsabili.

L’accaduto si inserisce in un clima di forte preoccupazione che da giorni attraversa la comunità locale. Solo ieri, infatti, una coppia di cittadini stranieri avrebbe tentato di forzare l’ingresso di un’abitazione utilizzando delle spranghe. I proprietari, una coppia del posto, si sono chiusi in casa riuscendo a evitare il contatto. E ancora, l'aggressione a un ristoratore di qualche giorno fa. Tanti inquietanti episodi ravvicinati che alimentano paura e tensione tra i residenti, ora in attesa di risposte da parte delle istituzioni preposte. A Corigliano Rossano, insoma, i residenti attendono risposte.