Un trentatreenne marocchino è stato portato nel Pronto soccorso di Corigliano dalle pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri, intervenute dopo aver notato un comportamento ritenuto anomalo. Durante le procedure ospedaliere, l’uomo avrebbe improvvisamente assalito i due carabinieri, causando lesioni a entrambi. I militari hanno tentato di contenerlo evitando ulteriori danni agli altri presenti. Il soggetto è stato messo in stato di fermo e condotto nelle strutture competenti per gli adempimenti previsti. L’udienza immediata è fissata per oggi, con la ricostruzione completa dei fatti riferiti dagli operatori.