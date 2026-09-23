Il progetto CosImpresa sull’imprenditoria giovanile importante esperienza di innovazione sociale e territoriale. La soddisfazione del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore al welfare Veronica Buffone “Il progetto “CosImpresa” ha rappresentato un'importante esperienza di innovazione sociale e territoriale, capace di rafforzare la cultura imprenditoriale giovanile e promuovere percorsi concreti di accompagnamento all'autoimpiego”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti dal progetto che confermano il pieno raggiungimento degli obiettivi ed il consolidamento dell'impatto territoriale dell'iniziativa. Il Comune di Cosenza era stato ammesso dall'Anci al finanziamento nazionale per un importo di 150.000,00 euro, a valere sull'incremento del Fondo per le Politiche giovanili, per l'attuazione del progetto “CosImpresa” finalizzato ad accompagnare giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in un percorso di formazione volto a favorire l'autoimprenditorialità.

Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Cosenza aveva sottoscritto, in qualità di comune capofila, un atto di aggregazione con altri tre comuni : Altilia, Piane Crati e Spezzano della Sila. “Questa collaborazione tra enti pubblici, ma anche quella con altri partner associativi e professionisti – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso - ha consentito la costruzione di una rete territoriale stabilmente strutturata e orientata allo sviluppo locale, generando risultati positivi sia in termini di partecipazione sia di supporto concreto ai giovani coinvolti. Sono fortemente persuaso del fatto - ha detto ancora Franz Caruso - che incrementare la cultura imprenditoriale al Sud sia dirimente per favorire l'innovazione, creare nuove opportunità di lavoro e ridurre il divario economico con il resto del Paese”.

Gli obiettivi specifici perseguiti da “CosImpresa” erano rivolti a sensibilizzare i giovani sul valore dell’imprenditorialità, a favorire l’accesso alle informazioni e ai servizi di supporto, ad incrementare le competenze imprenditoriali e professionali, ad accompagnare la strutturazione di idee imprenditoriali. Il progetto ha determinato l’attivazione di due sportelli informativi nel Comune di Cosenza, garantendo aperture regolari e continuative, mentre, parallelamente, altri tre sportelli a carattere itinerante sono stati istituiti nei comuni di Piane Crati, Altilia e Spezzano della Sila, con l’obiettivo di estendere i servizi anche alle aree territoriali periferiche.

“Una scelta – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore al welfare Veronica Buffone – dettata dalla volontà di collaborare con le realtà ricadenti in zone rurali e/o montane, al fine di promuovere anche i loro territori ed invitare i ragazzi ad investire nella propria terra. Nelle attività di supporto imprenditoriale - ha affermato ancora Buffone - sono stati coinvolti 72 giovani. Dieci sono stati quelli coinvolti, inoltre, nella strutturazione di idee imprenditoriali e 10 i business plan redatti.

Un risultato, quest’ultimo che premia il lavoro svolto dal nostro settore welfare, atteso che obiettivo finale di CosImpresa era proprio quello di arrivare a redigere il maggior numero di business plan e di intercettare i giovani del territorio in contesti poco sviluppati dal punto di vista imprenditoriale. Considerato che il minimo di business plan previsti dal progetto era in numero di 3, con il risultato di 10 business plan siamo andati oltre ogni più rosea previsione e questo ci gratifica enormemente”.