L’innesto contribuirà a potenziare il controllo del territorio. Gli auguri di buon lavoro da parte del questore di Cosenza Cannizzaro
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci poliziotti appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, neo trasferiti in Provincia. I nuovi agenti, già con una pregressa esperienza maturata nelle Questure di Milano, Roma, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, nonché nella Sottosezione autostradale di Lamezia Terme e nella Sezione Polstrada di Vibo Valentia.
I dieci nuovi agenti sono stati assegnati al Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, per il potenziamento del controllo del territorio, mentre un’aliquota di essi è stata assegnata ad articolazioni della Questura, in sostituzione di colleghi già trasferiti. Ai nuovi arrivati il Questore Cannizzaro ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.