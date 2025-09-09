Hanno preso servizio nella giornata di ieri dieci poliziotti appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, neo trasferiti in Provincia. I nuovi agenti, già con una pregressa esperienza maturata nelle Questure di Milano, Roma, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, nonché nella Sottosezione autostradale di Lamezia Terme e nella Sezione Polstrada di Vibo Valentia.

I dieci nuovi agenti sono stati assegnati al Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, per il potenziamento del controllo del territorio, mentre un’aliquota di essi è stata assegnata ad articolazioni della Questura, in sostituzione di colleghi già trasferiti. Ai nuovi arrivati il Questore Cannizzaro ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.