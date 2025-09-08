A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, la strada statale 107 “Silana-Crotonese” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 51,400, nel territorio di Celico. Gli automobilisti sono invitati a seguire le deviazioni predisposte sul posto.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate a ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.