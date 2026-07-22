Il rogo è stato appiccato intorno alle 2 della notte. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente la vettura

Un'auto è stata data alle fiamme nella notte a Corigliano-Rossano. Nel mirino degli incendiari è finita una Smart parcheggiata lungo viale Sant'Angelo, l'arteria che collega lo Scalo al lido di Rossano.

Il rogo è stato appiccato intorno alle 2 della notte. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente la vettura, che è andata totalmente distrutta prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Corigliano-Rossano, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, trovando ormai soltanto la carcassa carbonizzata del veicolo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Rossano, situata a poche centinaia di metri dal luogo dell'incendio. Gli investigatori stanno lavorando per identificare gli autori del raid e chiarire eventuali mandanti e il movente dell'episodio, che allo stato degli accertamenti viene ritenuto di natura dolosa.

La Smart appartiene a un residente delle vicine case popolari di viale Sant'Angelo, che lavorerebbe come addetto alla vigilanza in alcuni locali notturni.