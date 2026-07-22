Fino al 5 agosto si procederà con urgenza all'esecuzione dei lavori di scavo, verifica e contestuale ripristino della funzionalità della rete fognaria e del piano viario,

A causa di un cedimento della sede stradale in via Aldo Moro, causato, con ogni probabilità, dalla rottura della rete fognaria sottostante, la Polizia Municipale, con propria ordinanza, al fine di consentire al Settore Manutenzione Ordinaria Reti, Impianti ed Edifici, di procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di scavo, verifica e contestuale ripristino della funzionalità della rete fognaria e del piano viario, ha disposto, con decorrenza immediata, e fino alle ore 19 del 5 agosto, fatta salva la conclusione anticipata dei lavori, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, su via Aldo Moro, da Largo Internati di Ferramonti a via Corrado Aquino, fatta eccezione per i mezzi di cantiere.

Con il provvedimento della Polizia Municipale è stato, altresì disposto, su via Aldo Moro, da piazza Europa a Largo Internati di Ferramonti, il divieto di transito ai veicoli, con massa pari o superiore a 35 q.li. Il provvedimento della Municipale si è reso necessario per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, a seguito anche della valutazione operata congiuntamente ai tecnici della ditta esecutrice, sulla base della quale è emerso che il cedimento verificatosi costituisce un grave e imminente pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.

Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli in soccorso ed emergenza, i veicoli dei residenti e dei commercianti diretti alle rispettive proprietà o attività, ove sussistano le condizioni. In questo caso, dovranno circolare con la massima prudenza e a velocità particolarmente moderata, al fine di garantire la sicurezza stradale, dal lato di via Corrado Aquino. La ditta esecutrice dei lavori sarà chiamata a garantire la circolazione pedonale su appositi percorsi debitamente segnalati e protetti.