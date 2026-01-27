Uno scontro tra un’automobile e un mezzo a due ruote si è verificato nelle prime ore della giornata nella zona centrale dello scalo di Rossano, nel comune di Corigliano Rossano. Alla guida della moto si trovava un ragazzo minorenne, rimasto ferito in modo non grave. Le condizioni cliniche non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano. Gli agenti hanno avviato i rilievi utili per chiarire le cause e la sequenza dei fatti che hanno portato all’impatto. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei durante le operazioni di messa in sicurezza.