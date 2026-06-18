Violento scontro tra cittadini stranieri nella serata di ieri. Sul posto ambulanza e forze dell’ordine. Una violenta rissa è scoppiata nella serata di ieri a Schiavonea, in via Venezia, dove alcuni cittadini extracomunitari sarebbero stati coinvolti in uno scontro che ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la lite sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una vera e propria colluttazione.

Diverse persone avrebbero riportato ferite, alcune delle quali visibili, tanto da lasciare tracce di sangue sull'asfalto e nelle immediate vicinanze dell'area interessata dai fatti. L'allarme è scattato poco dopo le ore serali, quando alcuni residenti e passanti hanno segnalato quanto stava accadendo. Sul posto è giunta un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria per prestare le prime cure ai feriti.

Al momento non sono note le loro condizioni, né se qualcuno sia stato successivamente trasportato in ospedale. La scena ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini presenti nella zona, particolarmente frequentata durante le ore serali. Momenti di forte tensione che hanno generato preoccupazione tra i residenti, alcuni dei quali hanno assistito direttamente agli episodi più concitati.

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della rissa e individuare eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere acquisiti filmati di videosorveglianza presenti nella zona o raccolte testimonianze utili a chiarire le cause che hanno portato allo scontro. Restano ancora da accertare i motivi che hanno scatenato la lite. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull'accaduto.